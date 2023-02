Belgian Cats willen EK-kwalificatieronde afsluiten met winst in Noord-Macedonië

De Belgian Cats zijn met 4 op 5 en nog één kwalificatiewedstrijd op het programma in poule A al zeker van een stek op het EK van komende zomer. De winnaars van de tien poules en de vier beste tweedes zijn gekwalificeerd voor het EK. De partij tegen het reeds uitgeschakelde Noord-Macedonië heeft richting Eurobasket van deze zomer geen belang. Toch blijft een officiële interland altijd een belangrijk gegeven. De Belgian Cats staan, na twee bronzen medailles op een EK (2017 en 2021), een vierde en vijfde stek op een WK (2018 en 2022) en een kwartfinale op de Olympische Spelen in Tokio, momenteel op de zevende plaats op de wereldranking. Mits winst in Noord-Macedonië en met een 5 op 6 in de EK-kwalificatieronde kan het waarschijnlijk op de nieuwe FIBA World Ranking oprukken naar de zesde of vijfde plaats.

De Belgian Cats zijn na Spanje (FIBA 4) en Frankrijk (FIBA 6) momenteel de derde beste ploeg van Europa. Op de loting voor het komende EK (8 maart) zijn ze goed als zeker reekshoofd en zitten dan ook in pot 1. De top-3 van de wereldranglijst bestaat respectievelijk uit Amerika, China en Australië. Het bewijs dat het damesbasketbal ook een mondiale sport is. Dat de Belgian Cats sinds 2017 zich opwerkten tot een wereldtopper is dan ook een beklijvende prestatie. Met een portie Next Gen in de selectie en talenten als Nastja Claessens (18), Ine Joris (21), Maxuella Lisowa (21), Becky (22) en Billie Massey (22) oogt de toekomst van de Belgian Cats tevens bijzonder mooi. Zeker ook omdat de anciens allemaal tussen de 24 en 30 jaar zitten.

Na het EK in 2023 mogen de Belgian Cats dan ook reikhalzend blijven uitkijken naar nieuwe doelen als de Olympische Spelen in 2024, het WK in 2026, het EK van 2027 en de Olympische Spelen van 2028. In de Belgische vrouwensport zijn zij het afgelopen decennium dan ook de meest succesvolle ploegsport van België. Eurobasket 2023 gaat van 15 tot 25 juni door in Slovenië (Ljubljana) en Israël (Tel Aviv).De Belgian Cats trekken met ambitie naar vierde opeenvolgende EK. In 2017 en 2021 veroverden ze de bronzen medaille.

150ste cap voor Vanloo

Julie Vanloo, die op haar vijftiende en in 2009 tegen Kroatië debuteerde bij de Belgian Cats en vrijdag haar dertigste verjaardag vierde, werkt zondag haar 150ste interland af. Ze telt nog maar zeven caps minder dan recordhoudster Marjorie Carpréaux.

Julie Vanloo telt op haar dertigste al 150 caps. — © BELGA

Selectie: Julie Vanloo, Elise Ramette, Hind Ben Abdelkader, Maxuella Lisowa, Antonia Delaere, Laure Resimont, Becky Massey, Nastja Claessens, Serena-Lynn Geldof, Emma Meesseman, Kyara Linskens

Programma 6de speeldag : 18.00 Noord-Macedonië-België; 20.00 Bosnië en Herzegovina-Duitsland

Stand poule A: 1. België 5-9; 2. Duitsland 5-8; 3. Bosnië en Herzegovina 5-7; 4. Noord-Macedonië 5-6