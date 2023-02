Man eet maand lang alleen maar pizza... en vermagert: “Kan het iedereen aanraden”

Een Ierse personal trainer, Ryan Mercer, heeft in de maand januari een erg opmerkelijk dieet uitgetest. Zo at hij alleen nog maar pizza: zowel ’s morgens, ’s middags als ’s avonds. “Ik wilde tonen dat je ook kan afvallen als je je lievelingseten blijft eten”, klinkt het. En dat is hem gelukt: want na 30 dagen is hij 3,5 kilo vermagerd. “Het geheim is om alles zelf te maken.”