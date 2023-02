Zaakvoerster Anita (54) van Dartsbazaar in Hoeselt plots overleden

Anita Visscher (54) van Dartsbazaar is zaterdag plots overleden. Vorig jaar stond ze nog in onze krant met haar zaak. — © Tom Palmaers

De 54-jarige zaakvoerster van de Dartsbazaar in Hoeselt is zaterdag onverwacht overleden. ’s Middags had ze via Facebook laten weten dat de dartsclub niet kon openen omdat ze ziek was. Rond 17.30 uur werd ze dood aangetroffen in haar zetel.

In de dartswereld wordt met verslagenheid gereageerd op het plotse overlijden van Anita Visscher. De 54-jarige zaakvoerster van de Dartsbzaar in Hoeselt is zelf ook een bekende en goede speelster. Ze kreeg de bijnaam Dartsdokter en Red Flame.

In haar dartsclub achter haar huis in de Lindekapelstraat komen veel mensen spelen. Zaterdagmiddag voelde de vrouw zich niet goed en besloot ze om de zaak niet te openen. Ze is op de zetel gaan liggen. Haar dochter heeft haar daar rond 17.30 uur aangetroffen. De hulpdiensten werden nog opgeroepen, maar voor Anita kon geen hulp meer worden geboden. Alles wijst op een natuurlijk overlijden. “Er zijn geen aanwijzingen voor kwaad opzet of een aandeel door derden”, zegt persmagistraat Anja De Schutter.

Populair

Anita was nog maar 54 en haar onverwachtse dood slaat als een bom in bij de dartsliefhebbers. Op sociale media worden veel berichten gepost. De Dartsbazaar was een bekende en populaire zaak. In een interview met onze krant vertelde Anita vorig jaar nog: “Vroeger gaf ik aan een beperkte groep coaching, nu is dat een veelvoud daarvan. Ik train maximaal drie spelers per uur, maar mijn agenda staat al vol tot maart.”

Ze had ook een shop bij haar dartsclub. Vijftien jaar lang verkocht ze er pijltjes en borden, shafts en flights. Vijf jaar geleden voegde Anita er haar eigen liga aan toe. “Darts is mijn job, ik coach zelfs in Nederland. Mijn shop heeft altijd goed gedraaid, maar nu is het niet normaal meer”, vertelde ze toen.