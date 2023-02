Paul Onuachu maakt sterke indruk bij eerste basisplaats voor Southampton, maar verliest opnieuw

Paul Onuachu in één van zijn vele duels tijdens zijn debuut als basisspeler — © AP

Na een goede invalbeurt vorige week tegen Brentford, mocht Paul Onuachu zich vanmiddag opmaken voor zijn debuut in de basiself bij Southampton. Tegen Wolverhampton maakte de ex-Genkie opnieuw een sterke indruk, al kon hij een nieuwe nederlaag voor zijn team niet voorkomen.

Op het halfuur leek Southampton nochtans op weg naar een makkelijke thuiszege. Carlos Alcaraz had “The Saints” net op voorsprong getrapt, Wolves-middenvelder Mario Lemina pakte een minuut later zijn tweede gele kaart. De hekkensluiter in de Premier League leek zo op weg naar drie broodnodige punten, maar incasseerde tijdens de laatste twintig minuten nog twee doelpunten en verloor.

Indrukwekkende Onuachu

Een nieuwe opdoffer voor Southampton en Onuachu, die het wel goed deed tijdens zijn eerste wedstrijd in de basis. De ex-Genkie domineerde in de lucht, toonde zich erg balvast en voetbalde goed mee. Al blijft het wel nog wachten op zijn eerste doelpunten, die nodig zullen zijn om de degradatie te voorkomen.

Want Southampton ziet door deze nederlaag een degradatieconcurrent uitlopen. Zelf blijft de nieuwe club van Onuachu alleen laatst staan, op vier punten van een veilige zeventiende plek. Volgende week brengt Southampton een bezoekje aan Chelsea, op zoek naar een stunt.