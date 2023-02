Thierry Neuville is na dag twee nog steeds op podiumjacht in Rally van Zweden

Voor de zaterdagritten bleek de voorheen nog wat zieke Neuville zich een pak beter te voelen. Ook zijn Hyundai i20 WRC had minder moeite met de besneeuwde wegen dan in de openingsfase van de tweede manche van het wereldkampioenschap. Dat resulteerde voor Neuville in vier van de zeven snelste tijden. Door fouten van Hyundai-teamgenoot Lappi en Toyota-rijder Evans wist Neuville al twee plaatsen te winnen, maar de kloof met regerend wereldkampioen Kalle Rovanperä reed de Oostkantonner helemaal op zijn eentje dicht. Uiteindelijk sloot hij de zaterdagetappe af met 3,8 seconden voorsprong op de jonge Fin.

“Ik ben blij dat deze dag er op zit”, grijnsde een tevreden Neuville aan het eind van de dag. “Vandaag vielen we even hard aan als op vrijdag, maar nu vertaalde zich dat ook in goede tijden. In enkele proeven zat ik heel dicht op de limiet, jawel. En de strijd met Kalle is nog niet afgelopen. Nog drie proeven te gaan, en ik denk niet dat iemand op zeker zal spelen.”

Voorin wist Ott Tänak (Ford) zich opnieuw naar de eerste plaats te rijden. Net zoals naaste belager Craig Breen (Hyundai) kreeg de Est met bandenproblemen te maken, maar kon aan het eind van de dag toch op een boni van 8,6 seconden buigen. Thierry Neuville volgt als derde op net geen 24 tellen.

In het Junior WRC zette Grégoire Munster enkele snelste tijden neer, maar een uitstapje in een sneeuwmuur zorgde er voor dat de jongeman uit Verviers van de derde naar de vierde plaats in de tussenstand zakte. Tom Rensonnet staat zevende in het JWRC.