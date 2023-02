Mignolet en Vrancken als helden geëerd in Sint-Truiden: “Voel me nog altijd in hart en nieren een Truienaar”

Sint-Truiden

Het was een warme ontvangst voor Simon Mignolet (34) en Wouter Vrancken (44) in hun thuishaven. De ex-doelman van STVV en huidige doelman van Club Brugge heeft zijn geboortestad nooit verloochend. Wouter heeft na een lange omzwerving, eerst als speler en later als trainer uiteindelijk zijn vaste stek bij KRC Genk. Beide werden met veel honneurs op het stadhuis ontvangen, Simon voor het winnen van de Gouden Schoen en Wouter als hoofdcoach van het Jaar.