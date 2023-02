Hein Vanhaezebrouck ziet winteraankoop Gift Orban meteen renderen: “Orban heeft meer dan scorend vermogen”

“Ik zit met een dubbel gevoel”, sprak Hein Vanhaezebrouck, na het gelijkspel van zijn AA Gent. “Het is de story van vorige week. We hebben dubbel zoveel doelpogingen als de tegenstander. Bolat keept een fantastische match. We hadden meer kunnen scoren maar we hadden vooral minder doelpunten kunnen pakken. We zagen er niet altijd goed uit. Gelukkig scoren we nu meer maar we pakken te veel goals. Negen in de laatste drie matchen, dat moet absoluut verbeteren. Als je telkens vier keer moet scoren om een match te kunnen winnen, dat is van het goede te veel. Ik was blij met de reactie na die 3-2. Na zo’n goal gaan de kopjes soms al eens naar beneden maar nu hebben ze toch getoond dat ze dat absoluut wilden rechtzetten.”

In de jacht op de vierde plaats, schiet Gent niet op. “Misschien springt Standard straks over ons, maar dan is dat maar zo. Dan moeten we er zelf maar over springen in de resterende matchen.”

Wel duidelijk: met Gift Orban hebben de Buffalo’s een extra wapen. De Nigeriaan debuteerde met twee goals, terwijl zijn coach dacht dat het misschien nog te vroeg was. “Hij heeft drie keer met ons getraind en komt van een lager niveau. Maar hij heeft specifieke kwaliteiten die ik niet in de kern heb. We hebben er veel geld voor betaald (3,3 miljoen, red.) maar als hij zo blijft scoren, zal daar geen haan meer naar kraaien. Hij heeft bewezen dat hij scorend vermogen heeft maar hij is veel meer dan dat. Hij is sterk in het duel, leest goed waar hij moet zijn, vindt de ruimtes goed, is aanspeelbaar, lijdt weinig balverlies. Ik ben blij met zijn debuut. Nu moet hij alleen bevestigen.”