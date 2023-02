Belgisch stuntwerk in Frankrijk: Philippe Clement boekt met Monaco overtuigende zege tegen PSG, waar Messi en Mbappé wel ontbreken

Philippe Clement is er met Monaco in geslaagd om van Paris Saint-Germain te winnen. In het prinsdom boekten de Monegasken een overtuigende 3-1-zege. Wissam Ben Yedder was de grote man met twee doelpunten. Bij PSG was Neymar wel de enige aanwezige vedette. Lionel Messi en Kylian Mbappé ontbraken met een blessure.

Al na vier minuten kwam Monaco op voorsprong. Aleksandr Golovin opende de score nadat een schot van Ben Yedder plots bij hem terecht kwam. Diezelfde Ben Yedder zorgde er eigenhandig voor dat de thuisploeg met een 3-1-voorsprong kon gaan rusten. Met twee doelpunten had hij het lot van de Parijse sterren zo al voor de pauze bezegeld. Tussendoor had de 16-jarige Warren Zaïre-Emery PSG even terug in de wedstrijd gebracht, maar dus tevergeefs.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Opvallend: sinds Clement de scepter zwaait bij Monaco verloor hij overigens nog niet van de regerende landskampioen. Thuis werd twee keer gewonnen, uit één keer gelijkgespeeld.

Door de stuntzege springt Monaco, waar Eliot Matazo in de blessuretijd inviel, naar een tweede plaats. Het telt nu één punt meer dan eerste achtervolger Marseille, dat later op de avond nog wel in actie komt. PSG is met zeven punten voorsprong op de troepen van Philippe Clement nog steeds autoritair leider in Frankrijk.

© AP