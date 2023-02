Onderkoelde speleoloog gered uit grot in Rochefort

In een grottencomplex nabij Rochefort, in de provincie Namen, hebben de brandweer en de Civiele Bescherming zaterdagnamiddag een speleoloog moeten bevrijden.

De hulpdiensten werden rond 14 uur opgeroepen voor een speleoloog die vast zat in een galerij van de grotten. Tegen 16.30 uur was de reddingsoperatie afgerond. De man raakte onderkoeld maar was voor het overige ongedeerd.