Bart Swings eindigt op vijfde plaats op 5.000m in Poolse wereldbekerwedstrijd

Op de tweede dag van wereldbekerwedstrijden in de Poolse plaats Tomaszow Mozawiecki is Bart Swingsop de 5.000 meter als vijfde geëindigd. Met 6:25.47 bedroeg zijn achterstand op de winnaar, de Italiaanse stayer Davide Ghiotto, acht seconden.

Het ijs op de overdekte baan in Polen is zwaar. Krachtige schaatsers zijn duidelijk in het voordeel. Een lichtvoetige flyer als Swings komt op een dergelijke piste minder goed uit de verf. Toch zette Swings zaterdag een duidelijk betere prestatie neer dan een dag eerder, toen hij op de 1.500 meter te bescheiden als elfde eindigde.

Swings reed tegen de Noor Sander Eltrem, een elegante schaatser die het net als hij niet van pure kracht moet hebben. Het toeval wil dat Swings zondag 32 jaar wordt en dat zijn tegenstander op de 5.000 meter dan juist zijn 21e verjaardag viert.

Eltrem was vorige maand de verrassing bij het Europees kampioenschap voor allrounders. Na drie afstanden leidde de jonge Noor zowaar het klassement. Op de tien kilometer slaagde de Nederlander Patrick Roest, met 27 jaar een routinier, erin hem te passeren. Eltrem moest in de rangschikking tevreden zijn met de tweede plaats. Swings werd derde.

Geen succes voor Tas

Sandrine Tas werd op de 1.500 meter (A-groep) twintigste en laatste in 2:06.14. In het slotweekeinde, ook in Polen, mag Tas het in de B-groep proberen. Winnares was de Nederlandse Marijke Groenewoud (1:56.67) Met 36.01 seconden eindigde Mathias Vosté in de tweede helft van het deelnemersveld op de 500 meter (dertiende van de 22). Winnaar in de B-groep in de Arena Lodowa werd de Amerikaan Austin Kleba in 35.38.