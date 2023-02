Zestien van twintig gecontroleerde vrachtwagens niet in orde bij controle in Diest

Diest

Politie Demerdal heeft vrijdag deelgenomen aan de nationale actiedag ladingzekering. In heel België controleerde de politie (lichte) vrachtwagens op het correct vastmaken van de lading die ze vervoerden. Politie Demerdal deed controles in samenwerking met de wegpolitie en VLABEL.

Van de twintig gecontroleerden waren er maar vier in orde. De overige zestien voertuigen waren niet in orde met hun lading (niet goed gezekerd, te zwaar geladen, gevaarlijke stoffen niet correct aangeduid) of ze begingen een andere overtreding, gaande van vervallen tachograaf, snelheidsbegrenzer niet gekeurd tot olieverlies. Zij kregen een waarschuwing of boetes variërend van 350 tot 2.500 euro.

maw