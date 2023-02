Ex-veldrijder Ben Turner pakt eerste profzege met winst in Ronde van Murcia, sterke Jordi Meeus sprint bergop naar derde plaats

Ben Turner (Ineos Grenadiers) heeft de Ronde van Murcia op z’n naam gebracht. De Brit haalde het in een sprint bergop voor Simon Clarke en onze landgenoot Jordi Meeus. Omwille van het slechte weer in Spanje werd de wedstrijd ingekort en de Collado Bermejo uit het parcours gehaald. In totaal bleef nog 183 km op de teller.

In een snelle openingsfase slaagde niemand erin om weg te rijden uit het peloton dat verschillende keren in stukken brak. Toen de rust neerdaalde, kon dan toch een groep van vijf, in twee fases, ontsnappen. Het ging om Paul Ourselin, Harry Sweeney, José Garcia, Mateu Estelrich en Ivan Romeo. Meer dan 3:30 kregen ze nooit van het peloton, waar UAE Team Emirates controleerde.

Met Sweeney werd op 13 km van het eind de laatste vluchter ingerekend, het tempo ging de hoogte in, in de listige finale met veel haakse bochten en straatmeubilair gebeurde op zo’n 3 km nog een valpartij, waarbij onder meer Rojas tegen de grond ging.

In de sprint, op een lange hellende finish, zat Matteo Trentin te vroeg op kop en werd hij nog overvleugeld door Ben Turner en Simon Clark. Ook Jordi Meeus ging hem nog voorbij en eindigde als derde. Met Tim Wellens (zesde), Loïc Vliegen (achtste) en Milan Menten (negende) stonden er nog drie andere landgenoten in de top tien.

Het is voor Ben Turner z’n eerste profzege. Vorig jaar liet hij zich opvallen in het voorjaar met een vierde plaats in de Brabantse Pijl, een elfde in Parijs-Roubaix en een achtste in Dwars door Vlaanderen. Hij volgt op de erelijst Alessandro Covi op.