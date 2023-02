Burgemeester van Toronto treedt af na relatie met medewerkster

De burgemeester van Toronto John Tory is vrijdag abrupt afgetreden nadat hij had gezegd dat hij een relatie had met een medewerker. Tory won enkele maanden geleden de verkiezingen waarbij hij beloofd had om de huizencrisis in de op drie na grootste stad van Noord-Amerika op te lossen.

“Tijdens de pandemie ontwikkelde ik een relatie met een medewerker in mijn kantoor op een manier die niet voldeed aan de normen waaraan ik me als burgemeester en als familieman houd,” zei Tory op een persconferentie. “Ik heb besloten dat ik aftreed als burgemeester, zodat ik de tijd kan nemen om na te denken over mijn fouten en het werk kan doen om het vertrouwen van mijn familie weer op te bouwen.”

De financiële hoofdstad van Canada staat voor een aantal uitdagingen, waaronder de aanhoudende financiële effecten van de Covid-19 lockdowns, een potentiële recessie en een crisis in de betaalbaarheid van woningen. De belofte van Tory om dit laatste op te lossen was een van zijn belangrijkste campagnebeloften toen hij in oktober een ongekende derde opeenvolgende termijn won.

Crisis

Canada kende een van de snelste huizenprijsinflatie ter wereld, terwijl Toronto vorig jaar door de Zwitserse bank UBS Group de grootste huizenbubbel ter wereld werd genoemd. De stad heeft niet snel genoeg huizen gebouwd om de door immigratie veroorzaakte bevolkingsgroei bij te houden. Een gebrek aan aanbod wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van de stijgende prijzen, die weliswaar niet meer zo hoog zijn, maar toch hoog blijven.

Tory had een belangrijke beleidswijziging voorgesteld waardoor woongrond, die is gereserveerd voor eengezinswoningen, zou worden opengesteld voor de ontwikkeling van multiplexen en kleine appartementsgebouwen, met middengebouwen in commerciële straten.

Tijdens de nieuwsconferentie van vrijdag zei Tory dat hij tijdens de pandemie een relatie begon met een medewerker in zijn kantoor. De medewerker verliet het stadhuis om tijdens de affaire elders te gaan werken. De relatie eindigde eerder dit jaar “met wederzijdse instemming”, aldus Tory.

“Ik denk dat het belangrijk is, zoals ik altijd heb gedaan, dat het ambt van burgemeester op geen enkele manier wordt bezoedeld en dat het stadsbestuur zelf geen periode van langdurige controverse doormaakt, als gevolg van deze beoordelingsfout van mijn kant” zei Tory, die in 2014voor het eerst werd verkozen.