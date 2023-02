Daar is zijn brilletje! Leandro Trossard heeft eerste doelpunt voor Arsenal beet, maar verspeelt wel punten tegen Brentford

Leandro Trossard heeft zijn eerste doelpunt voor Arsenal beet. Bij zijn derde competitieoptreden voor de Gunners scoorde de Rode Duivel amper vier minuten nadat hij op het veld was gekomen. Trossard tekende voor de openingstreffer in de partij tegen Brentford. Het doelpunt van de winger, in januari voor 24 miljoen overgekomen van Brighton, was wel niet genoeg voor de zege.