Nieuwe velodroom in Zolder is klaar in september en heeft grootse plannen: “Eerst een EK (al in 2025?) en daarna een WK”

De nieuwe velodroom in Zolder is begin september af en de ambities van bezieler Marc Wauters zijn hoog. Volgend jaar starten de EK-tijdritten op het middenplein maar het toppunt moet een WK baanwielrennen zijn. “Maar laat ons eerst een EK op de piste organiseren”, zegt Cycling manager Marc Wauters.

Het was een droom die in 2006 ontstond: Marc Wauters moest op de Zesdaagse van Hasselt een achtervolging rijden tegen Tom Boonen. Eén probleem: hij had nog nooit op de piste gereden. Dan maar wat vroeger van stage terugkeren en trainen in de Ethias Arena (waar de piste voor de zesdaagse werd opgesteld). “Ik bleef veilig onderaan, durfde niet naar boven. Ondernemer Paul Kumpen reed daar ook en riep mij toe: Waarom is er geen permanente piste in Limburg? En ja, hij had gelijk: waarom niet?”

Na jaren lobbywerk staat de velodroom er eindelijk, naast het Circuit van Zolder. Een complex van 15.000 vierkante meter waar de laatste hand aan wordt gelegd. “In september moet alles klaar zijn en zullen we met een nationale wielermeeting officieel van start gaan. Het is de bedoeling dat de piste veel gebruikt wordt.”

Wauters mikt hoog en wil internationale kampioenschappen organiseren. De Limburgse ex-renner zat deze week in Grenchen, waar het EK baanwielrennen wordt gehouden, samen met een delegatie van de UEC (Europese wielerfederatie). In 2024 is het Nederlandse Apeldoorn aan de beurt, wordt het daarna Zolder 2025? “Ja, we gaan ons kandidaat stellen om een EK te organiseren, maar de datum gaan we nog bekijken”, zegt Wauters. “We mogen niet te snel gaan en kunnen ook eerst een EK organiseren voor de jeugd. Maar het kan zeker. Is het 2025 niet, dan iets later. En daarna mikken we nog hoger: het WK.” De organisatie van de wereldkampioenschappen baanwielrennen werden al tot 2027 toegewezen. Het zou dus kunnen vanaf 2028.

2.000 toeschouwers

De velodroom van Zolder wordt meer dan een wielerpiste. Op het middenplein zijn er vier sportvelden voorzien voor zaalsporten, waar scholen en clubs kunnen trainen. In het gebouw is er ook een gymnastiekhal, fitnessruimte, inspanningslabo, medisch centrum en cafetaria. “Er werden aan weerszijden van de piste twee tribunes voor telkens 500 personen gebouwd en er is een halve maan waar een mobiele tribune van 1.000 personen kan worden gezet”, aldus Wauters. “Dat betekent dat we op een EK of WK 2.000 toeschouwers kunnen ontvangen. De houten wielerpiste is speciaal ontworpen met brede bochten om snelle recordtijden neer te zetten.”

Organiseren kost geld, dat beseft Wauters maar al te goed. “Ik heb heel hard moeten vragen om steun om deze velodroom te kunnen bouwen. Nu ze er staat is het de bedoeling dat we die optimaal gebruiken, ook internationaal. Dus ja, ik ben weer bij iedereen langsgegaan. Het moet lukken. Trouwens: het EK op de weg wordt in 2024 in Limburg georganiseerd. De tijdritten zullen starten vanop het middenplein van de piste van Zolder. Dat zal ons ook de nodige aandacht bezorgen.”

© Karel Hemerijckx