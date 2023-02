Vijf records in twee dagen! Roos Vanotterdijk blijft verbazen en verbetert nu ook haar Belgisch record op de 100m rugslag

Roos Vanotterdijk blijft verbazen op de Open Vlaamse zwemkampioenschappen in Antwerpen (groot bad). De achttienjarige Limburgse zwom zaterdag haar vijfde Belgisch record, en dat in twee dagen.

In de finale van de 100 meter rugslag ging ze onder de minuut (59.62), waarmee ze het record (1:00.08) dat ze zatervoormiddag in de reeksen had neergezet, meteen weer van de tabellen veegde. Ook voordien stond het record in de discipline reeds op haar naam, met 1.00.90. Die tijd zette ze in juli vorig jaar neer op de Europese kampioenschappen voor junioren in het Roemeense Otopeni.

Vrijdag verbrak Vanotterdijk tot twee keer toe het Belgisch record op de 100 meter vrije slag. Ze zwom in de reeksen 54.72 en nadien in de finale 54.51. Tot voor vrijdag was Valentine Dumont op deze afstand nationaal recordhoudster met een tijd van 54.90. Zaterdag voegde ze daar nog een record op de 50 meter vrije slag aan toe. Vanotterdijk heeft ook de Belgisch records op de 50 meter rugslag (28.32) en de 100 meter vlinderslag (57.85) in handen.