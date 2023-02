Vader en jonge dochter zes dagen na aardbeving uit puin gehaald

132 uur na de aardbeving hebben reddingswerkers Sezai Karabas en zijn jonge dochter Sengul Karabas, gered. In een video die door CNN Turk is gedeeld, is de vader te horen die de reddingswerkers smeekt zijn vrouw te zoeken, die volgens hem nog leeft en vastzit. “Ik sta voor altijd bij jullie in het krijt”, zegt Karabas tegen de reddingswerkers terwijl hij smeekt hen te helpen zijn vrouw te vinden. Rond hetzelfde tijdstip, maar dan in de provincie Hatay, tilde een team reddingswerkers een 34-jarige man, Ergin Guzeldogan, uit het puin.

En zo zijn er nog tal van mirakelverhalen. Een 70-jarige vrouw, Menekse Tabak, werd uit het puin gered in de Turkse stad Kahramanmaras, 121 uur na de beving. Een 16-jarige jongen werd een paar uur eerder in dezelfde regio levend uit het puin gehaald. In dezelfde stad werden meerdere gezinnen gevonden, waaronder twee broers en hun moeder die na 78 uur werden gered, en een moeder en haar 6-jarige dochter die na 68 uur werden gevonden.

(Lees verder onder de foto)

Zes dagen na de aardbeving werd de zestienjarige Hediye nog vanonder het puin gehaald in Syrië — © REUTERS

In wat een verslaggever van CNN Turk een “wonderbaarlijke ontsnapping” noemde, werden zes mensen, waaronder een kind, in het 60e uur levend uit het puin gehaald in het centrum van Kahramanmaras. De zussen Fatma en Merve Demir werden woensdag in Turkije van onder het beton gered, nadat ze 62 uur onder een ingestort gebouw hadden doorgebracht.

Een soortgelijke situatie deed zich voor in Syrië, waar twee kinderen 36 uur lang vastzaten tussen het beton, waarbij de ene zus de andere beschermde, voordat ze werden gered. Een kind, de 8-jarige Yigit Cakmak, werd gered uit een ingestort gebouw in de Turkse provincie Hatay, 52 uur nadat de eerste aardbeving de regio had getroffen. Hij werd opgevangen in de armen van zijn moeder nadat ze waren herenigd. Een 10-jarige werd na 90 uur levend teruggevonden in dezelfde regio, waar zes uur eerder een 21-jarige man werd gered. Een pasgeboren meisje werd dinsdag in Syrië levend gevonden met haar navelstreng nog aan haar moeder, die vermoedelijk na de bevalling is overleden.

Maar de tijd dringt. Reddingsteams haasten zich om nog slachtoffers te redden die mogelijk nog in leven zijn onder het puin, maar een VN-verbindingsofficier in Turkije waarschuwt dat ze “het einde van het zoek- en reddingsvenster naderen”.