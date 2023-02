Johan Van Herck neemt afscheid als kapitein van Belgische tennisteams : “Het was een absolute eer, maar ik zeg vaarwel met een zwaar hart”

“Het is met een zwaar hart dat ik jullie vandaag vaarwel zeg als kapitein”, opende Van Herck op Instagram. “Het was een geweldige rit voor ons allemaal. Het was een plezier en een absolute eer om de droom te beleven met twee Davis Cup-finales (in 2015 en 2017, red.) en nog enkele onvergetelijke confrontaties in de Billie Jean King Cup en Davis Cup. Het eindigt vandaag met een bittere nasmaak. We verdienden beter.”

“ Topsport draait om resultaten”, vervolgt hij. “Het is belangrijk constant vooruit te gaan. De basis daarbij zijn onze teamwaarden: respect, transparante communicatie, eerlijkheid, samenwerking en elkaar steunen in moeilijke tijden. Laten we onthouden wat we allemaal bereikt hebben samen, op en naast het veld. Ik zal jullie onvoorwaardelijke steun nooit vergeten.”

“De persoonlijke berichten die ik ontving waren hartverwarmend. Ik wil de fans, de spelers en de staf bedanken. Bedankt om me te vertrouwen, als coach en als persoon. Bedankt om alles te geven. Vanuit de grond van mijn hart wens ik beide teams een fantastische nieuwe start en het beste in hun toekomstige avonturen”, eindigde Van Herck.