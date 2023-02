Eli Iserbyt slaat terug na incident van afgelopen week waarbij hij in de hekken belandde: “Ik was gebrand om een goeie prestatie neer te zetten”

In de Noordzeecross in Middelkerke heeft Eli Iserbyt teruggeslagen nadat hij afgelopen woensdag in de cross in Maldegem in de hakken beland was. In de laatste rondde had hij door een schuiver van Lars van der Haar geen ultieme versnelling nodig om naar de zege te snellen. “Ik had het geluk dat Lars een foutje maakte.”

“Ik moest groeien in de wedstrijd, want ik merkte dat ik in het zand de mindere was”, vertelde Iserbyt, die in de eindstand van de Superprestige als tweede eindigt. “Lars reed altijd een strak tempo, totdat hij in de laatste ronde een fout maakte. Dat was voor mij het signaal om door te trekken en is uiteindelijk mijn geluk geweest.”

De passage in de zandbak draaide uiteindelijk toch niet uit tot de beslissing. “Daar was ik de mindere, maar op het stuk na het zand was ik wel beter en daar kon ik echt mijn power kwijt. Daar kon ik wel het verschil maken, dus besloot ik om in het wiel te blijven en te wachten tot de laatste ronde.”

“Ik was vandaag gebrand om een goeie prestatie neer te zetten, na woensdag (in de cross in Maldegem had Iserbyt een incident met Sweeck, red.). Iedereen rijdt sinds het WK op een hoog niveau, dus dit is zeker een goede overwinning.”

Van der Haar: “Beste seizoen ooit, maar toch baal ik”

Winnen deed hij dus niet, maar Lars van der Haar is wel voor het eerst in zijn carrière in de Superprestige. “Daar draaide het vandaag ook om”, aldus de Nederlandse kampioen. “Ik heb de eerste helft van de koers maar met één doel gereden. Dat was om van zoveel mogelijk renners op achterstand te reden en zo mijn top zes veilig te stellen. Toen voelde ik ook meteen al dat ik de beste man in koers was. Zeker op de zandstrook was ik goed.”

Toch ging het nog mis voor Van der Haar. De laatste ronde beloofde een duel te worden met Iserbyt, totdat hij een schuiver maakte en tegen de grond ging. “Ik zette bij het oprijden van de helling iets teveel kracht. Daardoor gleed mijn voorwiel weg en viel ik. Heel zuur, want daarna zat ik kapot.”

Opvallend: Van der Haar wint het eindklassement zonder een cross in de Superprestige te winnen. “Dit is mijn beste seizoen ooit. Ik ben hier heel trots op. Ik baal wel hard dat ik vandaag niet heb kunnen winnen. De laatste rondes geloofde ik er echt in, maar ik had toen al teveel krachten verspeeld.”