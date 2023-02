Hoe Conner Rousseau altijd en overal de touwtjes in handen heeft, ook op werktrip in Finland: “Er is geen geheim recept”

Voor Conner Rousseau (30) is de voorbereiding van de volgende verkiezingen begonnen. Om inspiratie op te doen, is de jonge Vooruit-voorzitter bezig met een rondje socialistische regeringsleiders. Vorig weekend ontmoette hij de Finse premier Sanna Marin, die volop in campagnemodus zit. Haar linkse recepten en communicatietechnieken vonden weerklank bij Rousseau, al moeten ze volgens hem steeds afgestemd worden op “het buikgevoel van de Vlaming”. Een blik in de hersenpan van de BV-politicus.