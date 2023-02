Eli Iserbyt profiteert van schuiver Lars van der Haar en wint Noorzeecross Middelkerke, Nederlander steekt wel eindzege Superprestige op zak

Eli Iserbyt heeft de Noorzeecross in Middelkerke gewonnen, de laatste manche van de Superprestige. De laatste ronde beloofde een duel te worden met Lars van der Haar, totdat de Nederlandse kampioen tegen de grond ging. De eindzege in de Superprestige gaat wel naar Van der Haar.

De leider in de Superprestige dook als vanouds als eerste het veld in. Van der Haar had meteen een kleine voorsprong beet op een groepje met Eli Iserbyt, Laurens Sweeck, Niels Vandeputte en Ryan Kamp. Opvallende afwezige: Michael Vanthourenhout. De Europese kampioen had zijn dag niet en zou zich vooraan nooit laten zien.

Intussen waren ex-ploegmakkers Sweeck en Iserbyt naar Lars Van der Haar gereden. In het mulle zand moest Iserbyt wel de rol even lossen. De West-Vlaming keek tegen een achterstand van vijf seconden aan, maar kwam meter per meter weer dichterbij. Een ronde later kende ook Sweeck problemen in de zandbak. De kopman van Crelan-Fristads moest van de fiets af en hield zo ook Van der Haar op. Iserbyt maakte dankbaar gebruik van deze situatie en kwam weer aansluiten.

© BELGA

Sluwe Nederlanders

In de tweede helft van de cross lag het tempo voorin beduidend lager. Dat zorgde ervoor dat Joris Nieuwenhuis bij de drie leiders kon komen aansluiten. En die bleek plots van goudwaarde voor landgenoot én ploegmaat Van der Haar. Vlak voor de zandstrook gooide de Nederlander zich nog snel voor Iserbyt. Terwijl Van der Haar stevig door het zand kliefde, hield Nieuwenhuis wat in. De Nederlandse kampioen reed zo voor de tweede keer in de wedstrijd alleen voorop.

Iserbyt was zo weer aangewezen tot achtervolgen, en dat moest hij alleen doen. Voor Laurens Sweeck ging het immers te snel. Van der Haar zag Iserbyt over zijn schouder het volle pond geven om de aansluiting te kunnen maken, maar de Nederlander was niet van zin om zomaar even te wachten.

Bij het ingaan van de laatste ronde kwam Iserbyt dan toch aansluiten. Ieder foutje zou een van beide leiders nu cash betalen. En dat kwam er plots. Op een helling ging Van der Haar tegen de grond, maar hierdoor werd ook Iserbyt gehinderd. Toch kon de West-Vlaming een aantal kostbare meters pakken. Een voorsprong die hij niet meer afgaf en zo kon triomferen. Van der Haar, misschien wel de beste man in de cross, moest tevreden zijn met de tweede plaats. Laurens Sweeck mocht als derde nog mee het podium op.

Top vijf:

1. Eli Iserbyt

2. Lars van der Haar

3. Laurens Sweeck

4. Joris Nieuwenhuis

5. Gerben Kuypers