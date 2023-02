Belgisch kampioen Tim Merlier is meteen op de afspraak voor zijn nieuwe werkgever: “Dit is er eentje voor mijn zoontje Jules”

“Dit is er eentje voor mijn zoontje Jules dat elf dagen geleden geboren is. Voor mijn vriendin Cameron die vrijdag 24 werd, voor mijn moeder Heidi die donderdag jarig was en voor mijn broer Braam die vandaag verjaart.” Eenmaal uitgehijgd op de boordsteen toverde de Belgische kampioen Tim Merlier een kamerbrede glimlach op zijn gelaat. “Ik ben blij dat de kop eraf is.”