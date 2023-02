Mark Uytterhoeven springt in de bres voor Wouter Vandenhaute: “In zijn eerste jaar bij Anderlecht werkte hij gratis”

In onze krant kwamen enkele intimi aan bod, mensen die lang hebben samengewerkt met Vandenhaute en hem echt kennen. De harde en de zachte kanten kwamen aan bod, maar niemand neemt het zo op voor Vandenhaute als Mark Uytterhoeven. In een interview bij Het Laatste Nieuws sprong Uytterhoeven in de bres voor zijn maatje van bij de VRT en Woestijnvis.

Vooral de passage over de facturatie stoot Uytterhoeven tegen de borst. Vandenhaute zou met zijn nv Huppeldepup, die hij samen met zijn vrouw Catherine Van Eylen leidt, jaarlijks een half miljoen euro factureren aan Anderlecht. “Om te beginnen bedraagt zijn factuur 420.000 euro en geen 500.000”, aldus Uytterhoeven. “En hij brengt helemaal geen bonnetjes in, hij betaalt zijn onkosten zelf, iets van een 100.000 euro per jaar, want ook zijn vliegreizen voor de club zitten daarin. En zijn eerste jaar voor Anderlecht heeft hij gratis gewerkt.”

Het beeld dat in Humo werd geschetst, komt volgens Uytterhoeven niet overeen met de Vandenhaute die hij kent. “Van geen kanten, dat is een volledig andere mens die daar wordt beschreven. Ik zeg niet dat er niks klopt van wat er in dat stuk staat, maar het totaalportret is belachelijk.”