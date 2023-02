Groep klimaatactivisten veroordeeld na protest tijdens Formule 1-race

Hallucinante beelden van op de Britse Formule 1 Grand Prix vorige zomer: een groep van vijf Just Stop Oil-klimaatactivisten kroop over de omheining en zette zich in protest neer op het tarmac terwijl ze hun boodschap scandeerden: “This is a climate emergency”. De groep werd vrijdag schuldig bevonden aan samenzwering met als doel de openbare orde te verstoren door een rechter in het Britse Northampton. Die oordeelde dat de activisten een direct gevaar vormde voor de Formule 1-coureurs, de wedstrijdbegeleiders, vrijwilligers en het publiek.