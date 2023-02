IN BEELD. Zillion-feestje met gigantisch zwembad en waterballet in uitverkocht Sportpaleis

Na een eerste Zillion-feestje in Flanders Expo in Gent was het vrijdagavond de beurt aan Antwerpen om nog eens uit de bol te gaan. In een uitverkocht Sportpaleis kwamen duizenden mensen samen om nog eens op de muziek van DJ FOU, ofwel Frank Verstraeten, te dansen. Binnen twee weken strijkt het Zillion-feestgedruis neer in Hasselt.

Net zoals in Gent trakteerde Frank Verstraeten zijn fans met een hoogtechnologische show. Een zwembad van 40.000 liter water, zeemeerminnen en waterballet, duizenden vierkante meters aan LED, bewegende plafonds… en dat alles overgoten met de Zillion-sound in een nieuw jasje, gedraaid door de resident dj’s van weleer. Hoogtepunt van de avond was ongetwijfeld de set van DJ FOU, Frank Verstraeten zelf.

Hoewel het Zillion-feest in Flanders Expo niet van een leiden dakje verliep, bleven grote incidenten uit in Antwerpen. Donderdag 23/02 strijkt de Zillion-parade neer in Hasselt, 6 mei is het Sportpaleis terug aan de beurt met ILUMINATI by Zillion.