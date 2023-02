Twee maanden na Euromillions-winst is Olmense dagbladhandel het mekka van de kansspelen: “We zijn geluksbrengers geworden”

Al twee maanden lang staan nieuwe klanten in de rij om zich voor groepspotten in te schrijven bij Wim en Christel van De Pershoek. Op de foto gaan met de dagbladhandelaars zou geluk brengen. — © Joren De Weerdt

Twee maanden na de grote Euromillions-winst gaat het leven in Olmen (Balen) gewoon verder. De 165 winnaars houden de lippen stijf op elkaar en het Kempense dorp lijkt de media-aandacht stilaan beu. Maar voor Wim Van Broekhoven en Christel Stessens, die de groepspot organiseerden, mag de jackpot gerust nóg eens vallen in hun dagbladhandel. De Pershoek heeft nooit beter gedraaid: van heinde en verre komen mensen een gokje wagen of zich inschrijven voor komende jackpots. “We moeten geregeld zelfs op de foto. ‘Jullie brengen geluk’, zeggen ze dan.”