Het kan niet altijd prijs zijn: 1.000 deelnemers groepspot Euromillions in Olmen winnen… 3 euro

Het kan niet altijd prijs zijn. De 1.072 mensen die deelnamen aan de groepspot voor Euromillions in ‘gelukswinkel’ De Pershoek in Olmen wonnen dit weekend elk … 3,21 euro. Daarmee kan je vandaag nog maar net een brood kopen. “De deelnemers reageerden niet ontgoocheld”, zegt Wim Van Broekhoven, uitbater van de krantenwinkel. “Ze weten dat ze deelnemen aan een kansspel. De ene keer hebt je niets, de andere keer iets meer.”

Nadat op 6 december vorig jaar in het Kempense Olmen 165 deelnemers elk 900.000 euro wonnen, wordt de lokale krantenwinkel De Pershoek overrompeld door deelnemers uit alle hoeken van Vlaanderen. “Het was de eerste trekking na de grote winst van 6 december”, vertelt Wim Van Broekhoven. “Normaal nemen zo’n 250 mensen deel aan onze groepspot, deze keer waren het er maar liefst 1.072. Ze zijn vanuit Oostende en zelfs vanuit Nederland naar hier afgezakt om deel te nemen. Het nieuws is destijds de wereld rondgegaan. Mensen denken dat wij geluksbrengers zijn. Binnenkort wordt Olmen een bedevaartsoord waar men te voet naar toetrekt om geluk af te smeken.”

Trouw aan systeem

De Pershoek bleef ook dit keer trouw aan haar ‘systeem’. De deelnemers aan de groepspot in Olmen legden ook ditmaal - zoals al de andere keren - elk 15 euro bij. Met de winst van om en nabij 3 euro leden ze dit keer een verlies van zo’n 12 euro. “Speelpotten worden in veel winkels gespeeld”, zegt Van Broekhoven. “Ieder heeft zijn eigen systeem. Bij ons wordt elke speelpot uitbetaald. Hoeveel of hoe weinig er ook gewonnen wordt. De klant beslist of hij zijn winst de volgende keer opnieuw inzet of hij uitbetaald wil worden. De meesten schrijven zich weer in. De volgende keer is hun inzet 15 euro min 3 euro, de winst van deze trekking.”

De deelnemers, van hoe ver ze ook zijn, moeten de drie euro persoonlijk komen innen in Olmen. “We mogen de winsten volgens het reglement van de Nationale Loterij niet per overschrijving doen”, zegt Van Broekhoven. “De mensen uit Oostende zullen dat niet komen ophalen. Ze zullen dat doen als ze hier in de buurt zijn. Normaal blijft hun ticket 3 maanden geldig. Maar als ze over een jaar terugkomen, krijgen ze dat geld uiteraard ook nog terug. Daar doen we niet flauw om.”

© Joren De Weerdt

Gelukswinkel

Op 5 maart vindt er een nieuwe trekking plaats van Euromillions waarbij 130 miljoen te winnen valt. Vandaag hebben al 432 deelnemers zich bij De Pershoek ingeschreven. Is dat niet vreemd? Hoe meer deelnemers, hoe minder er per deelnemer bij winst kan worden gecasht. “Zo redeneren de mensen niet”, zegt Van Broekhoven. “Als je 1.000 deelnemers deelt door 130 miljoen heeft nog iedereen 130.000 euro. Als je dat terugkrijgt ben je toch tevreden. Ze gaan niet elders spelen. Het is nu duidelijk hier in Olmen te doen. We worden de gelukswinkel genoemd.”

Het succes van zijn zaak noopt de uitbater er niet toe extra personeel aan te werven. “Ik organiseer dit samen met mijn vrouw en zal dat blijven doen”, zegt Van Broekhoven nog. “Een onderdeel van dit succes is dat onze organisatie prima, sluitend en correct verloopt. Dat is uitermate belangrijk. We delen als organisatie ook niet in de winst. We krijgen enkel een commissie op de inzet. “