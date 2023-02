Ceylin del Carmen Alvardo voelt zich als een vis in het water van Middelkerke en stelt eindzege Superprestige veilig

De Nederlande Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin - Deceuninck) heeft met overmacht de Superprestigecross in Middelkerke gewonnen. Al in de eerste ronde ging ze alleen op pad en zou haar inspanning doortrekken tot aan de meet. Het podium kleurde weer compleet Nederlands, met Lucinda Brand en Annemarie Worst op plaatsen twee en drie.

De Noordzeecross Middelkerke beloofde bij de vrouwen een strijd op twee fronten te worden. Ten eerste voor de dagzege. Door het ontbreken van toppers van het seizoen Fem van Empel, Shirin van Anrooij en Puck Pieterse kon het een open strijd worden. Maar nog meer voor de eindzege in de Superprestige, want Middelkerke vormde het decor voor de apotheose van dit regelmatigheidscriterium.

Maar nog voor het einde van de eerste ronde was de spanning om de dagzege gaan vliegen. Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand reden snel van de concurrentie weg, maar op het einde van het rondje ging Brand in de fout in het zand. Het ging voor haar ook wat te snel bij ex-wereldkampioen Alvarado.

En daarmee leek in één klap ook al meteen de strijd voor het eindklassement in een definitieve plooi te liggen, want Alvarado strandde aan zee aan met vier punten voorsprong op Inge van der Heijden en zes punten op Denise Betsema.

Hollen en stilstaan bij Brand

Brand zakte weg en werd overvleugeld door Van der Heijden en Worst, twee ploeggenotes. De renster van Baloise Trek Lions loste, maar toonde zich een bijtertje en kwam na twee ronden zwoegen weer aansluiten. Meer nog, ze liet op haar beurt haast meteen haar landgenotes achter.

Voorin kliefde Alvarado vrolijk verder en liet zich op geen foutjes betrappen. Brand kwam niet meer dichterbij en zo veroverde de Nederlandse haar vijfde overwinning van het seizoen en pakte ze de eindzege in de Superprestige nog als mooie bonus. Eerder won Alvarado dit seizoen al in Niel, Merksplas, Heusden-Zolder en Gullegem.

Brand nam plek twee voor haar rekening, Worst rekende in de slotronde nog af met haar ploeggenote. Van der Heijden eindigt wel als tweede in de Superprestige.

