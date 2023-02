Cadeautjes en optredens in teken van Valentijn in Genk-Centrum

Toevallig valt de Dag van de Vlaamse Academies in de nabijheid van Valentijn. Voor de Genkse Academie reden genoeg om in naam van de liefde te zorgen dat ook de kooplustigen dit niet vergeten. “Leerlingen, cursisten en leerkrachten van GA voor Kunst zijn de hele namiddag present in Genk-Centrum en laten bezoekers genieten van het jonge en volwassene talent uit onze academies”, zegt schepen van Cultuur Anniek Nagels (cd&v). “Bovendien doen ze dat helemaal in het teken van Valentijn, want ze onthalen de bezoekers op liefdevolle cadeautjes, live optredens en andere activiteiten waarin ‘liefdespresent’ het centrale thema is.”

Animatie op wandelroutes tussen de winkelgedeelten zorgen voor wat extra vermaak. In Shopping 1 is er een liefdesloket waar je gedichten op maat kan laten schrijven en in Shopping 2 zorgen leerlingen voor bedrukte stoffen winkeltassen.