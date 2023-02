Bageltime in Doha! Elise Mertens verliest geen enkel spelletje in eerste kwalificatieronde

Elise Mertens (WTA 32) heeft zich zaterdag makkelijk geplaatst voor de tweede en laatste kwalificatieronde voor het WTA-toernooi in de Qatarese hoofdstad Doha (hardcourt/780.637 dollar). De 27-jarige Limburgse gunde haar Qatarese tegenstander Mubaraka Al-Naimi geen enkele game.

Na nauwelijks veertig minuten spelen stond er twee keer 6-0 op het scorebord. Veel zegt dit wellicht niet, want de Qatarese heeft zelfs geen WTA-ranking. Al-Naimi nam dankzij een wildcard van de organisatie deel aan de voorrondes.

In de tweede kwalificatieronde treft Mertens, het vijfde reekshoofd in de kwalificaties, de winnares van het duel tussen de Poolse Magdalena Frech (WTA 104) en de Française Diane Parry (WTA 110).

Naast Mertens neemt ook Maryna Zanevska (WTA 77) deel aan de kwalificaties in Doha. Zanevska ontmoet later zaterdag in haar eerste kwalificatieronde de Bulgaarse Viktoriya Tomova (WTA 101).