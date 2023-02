Italiaanse vrouwen van Trek-Segafredo rijden tegenstand bergop op een hoopje in UAE Tour: Longo Borghini krijgt zege van ploeggenote Realini

Met duidelijk verschil heeft Trek-Segafredo de macht gegrepen in de UAE Tour Women, de eerste meerdaagse WT-wedstrijd van het seizoen. Op de Jebel Hafeet, een monsterklim, reden de Italiaanse ploegmaats Elisa Longo Borghini en Gaia Realini weg van de rest. Hand in hand bolden ze samen over de streep. Kopvrouw Longo Borghini kreeg de zege van haar jongere landgenote. Silvia Persico maakte het Italiaanse feestje helemaal af met derde te worden.