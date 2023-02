Turkse vrouw overlijdt dag nadat ze na 104 uur van onder puin gered wordt

Een klein mirakel was het, dat een 40-jarige Turkse vrouw vrijdag na 104 uur nog levend van onder het puin van de aardbeving in het Turkse Kirikhan gehaald kon worden. Een dag later is ze helaas overleden aan haar verwondingen.

Het waren Duitse reddingswerkers die de 40-jarige Zeynep Kahraman vrijdag van onder het puin haalden in Kirikhan, een zwaar getroffen dorp in het zuiden van Turkije. “Een mirakel”, noemden ze het toen, omdat de vrouw net 104 uur onder de restanten van haar ingestorte woning had gelegen.

Een dag later is de euforie omgeslagen in diepe treurnis. “We hebben net vernomen van haar broer en zus dat Zeynep in het ziekenhuis overleden is”, zegt Steven Bayer, het hoofd van het Duitse reddingsteam. “We hebben het team daar net van op de hoogte gebracht en proberen het te verwerken.”

Een journalist van Reuters stelde ter plaatse vast hoe de reddingswerkers in tranen uitbarstten en troost zochten bij elkaar. De dokter van het team, Peter Kaub, confronteerde hen met de harde realiteit. “De eerste 48 uur na een reddingsoperatie zijn altijd de moeilijkste”, zei hij. “Vergeet niet dat ze meer dan 100 uur geblokkeerd onder dat puin had gelegen.”

Maar, zo vervolgde Kaub, we moeten deze inspanningen wel blijven doen. “In de armen van je familie sterven en je laatste momenten samen beleven, dat is onbetaalbaar. Haar familie heeft haar nog kunnen vasthouden, en dat hadden we in het begin van de reddingsoperatie nooit gedacht.”

Sinds de aardbeving van maandag zijn al meer dan 24.000 personen in Turkije en Syrië om het leven gekomen.