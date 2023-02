Eerst Julie Nicolaes, dan Valerie Jenaer: Belgisch record 500 meter van Jolien D’hoore in paar minuten tijd twee keer gebroken

Jolien D’hoore had de Belgische besttijd in 2014 gevestigd in het Mexicaanse Guadelajara. Jenaer werd met de recordtijd op de 500 meter dertiende, Nicolaes 19de. “Ik was voor mijn entourage en coaches verplicht om het record te breken en onder de 35 seconden te gaan”, reageerde Jenaer. “Ik kreeg dan nog eens beter wielen, er waren dus geen excuses.”Nicolaes kon pas enkele minuten genieten van haar record. “Ja, maar ik sta toch even op de tabellen”, reageerde ze met een brede grijns. “Ik ben pas negentien, niks moet voor mij. Ik krijg alle tijd om mij verder te ontwikkelen. Ik heb hard moeten werken om hier te staan want ik had een infectie aan de luchtwegen tijdens de voorbereiding.”

Nicolaes en Jenaer maken deel uit van de net opgerichte Belgische teamsprint, samen met Elke Vanhoof en Nicky Degrendele. Die werden woensdag zesde bij hun EK-debuut en dromen van olympische kwalificatie. “Het is leuk dat we nu in België een sprintersprogramma hebben, met verschillende meisjes. Dat ontbrak in België”, zegt Jenaer, die een verleden heeft in het ijshockeyen en het bobsleeën. “Daar haal ik wel veel uit. Ik ben het gewoon om in team te werken, dat is goed voor de teamsprint. Ik weet niet hoelang ik dit nog kan doen, maar het is fantastisch.”Net als Nicky Degrendele komt Jenaer zondag nog uit in de keirin. “Dat is een uitdaging, ik fiets natuurlijk nog maar twee jaar op de piste. Maar ik ben wel wat gedrum gewoon door het ijshockey (lacht). Ik ben benieuwd. Ik ga goed proberen volgen en wie weet overleef ik wel een ronde.”

De Vylder halfweg negende in omnium

Lindsay De Vylder staat halfweg het omnium negende. In de scratch werd hij achtste. Zeven renners konden wat voorsprong nemen, achter hen won De Vylder de sprint voor de achtste plaats. In de temporace kon hij maar één punt sprokkelen en werd hij elfde. In de stand zakt hij een plaats.Vanavond is er nog de afvalling en de afsluitende puntenkoers. De Nederlander Jan Willem van Schip (die de scratch won) en de Spanjaard Sebastian Mora staan voorlopig aan de leiding.