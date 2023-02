Oostenrijk staakt zijn reddingsoperatie in het aardbevingsgebied in Turkije vanwege onderling geweld tussen Turken. Het ingezette team van het Oostenrijkse leger, dat 82 reddingswerkers telt en 45 ton aan materiaal bij had, spreekt van een steeds moeilijker veiligheidssituatie, melden Oostenrijkse media.