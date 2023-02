Met wieggebaar voor baby Jules: kersverse papa Tim Merlier vliegt meteen oppermachtig naar winst in Ronde van Oman

De Belg Tim Merlier (Soudal Quick-Step) heeft de eerste etappe in de Ronde van Oman gewonnen. De Belgische kampioen was de snelste in de massasprint. Merlier kwam met een wiegend gebaar over de streep, een verwijzing naar zijn zoontje Jules. Hij klopte de Nederlander David Dekker van Arkéa-Samsic en de Fransman Axel Zingle van Cofidis.

De openingsetappe van de Tour of Oman was zo’n 145 kilometer lang en voerde van Al Rusqat Fort naar Muscat, de hoofdstad van de golfstaat. Alles lag in het teken van een verwachte massasprint, maar de aankomststrook liep verraderlijk omhoog.

Jeroen Meijers (Terengganu Polygon), de Spanjaard Rodrigo Álvarez (Burgos-BH) en Said Al Rahbi (nationale selectie van Oman) kleurden de vlucht van de dag, maar werden onder tempo van Soudal Quick-Step en Astana Qazaqstan ruim op tijd ingelopen.

Het tempo ging vanaf dat moment geen moment nog wat meer de hoogte in en van ontsnappen was geen sprake meer: we kregen een sprint.

Verschillende ploegen vochten om hun sprinter zo goed af te zetten. Brits kampioen Cavendish werd door zijn nieuwe ploegmaats bij Astana uitstekend begeleid, maar viel toch nog buiten de top tien. Merlier zette de sprint en won met veel overmacht. Arne Marit werd knap vierde. De Belgische kampioen is meteen ook de eerste leider.

De winnaar moest toch eens serieus puffen na zijn overwinning. “Het was een harde dag”, zei Merlier aan de streep. “Ik wist dat het een goede finish was voor mij en we deden ook een geweldige lead-out. Ik zette een beetje te vroeg aan, maar hield het toch nog vol.”

