Wereldkampioen Stoffel Vandoorne wordt achtste in allereerste ePrix van India, maar ziet Franse ploegmaat winnen

Regerend wereldkampioen Stoffel Vandoorne (DS Penske) is zaterdag als achtste geëindigd in de ePrix van India, de vierde manche van het seizoen in de Formule E. De dertigjarige Kortrijkzaan zag zijn Franse teamgenoot Jean-Eric Vergne de overwinning pakken in Hyderabad. India organiseerde voor de eerste keer een ePrix.