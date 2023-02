Gemengde aflossingsploeg shorttrack schaatst opnieuw B-finale in WB van Dordrecht

Voor de tweede achtereenvolgende week moet de Belgische gemengde aflossingsploeg zich tevredenstellen met een plek in de B-finale van een Wereldbekerwedstrijd. Tineke den Dulk, Hanne en Stijn Desmet en Ward Pétré eindigden zaterdagochtend in het Nederlandse Dordrecht als derde in de halve finale.

Italië won, voor de Verenigde Staten. Beslissend was dat Den Dulk bij het ingaan van de bocht, met nog zeven van de achttien ronden te schaatsen, de Poolse Gabriela Topolska toucheerde en beiden ten val kwamen. Als gevolg werd Polen, dat als vierde de finish passeerde, aan de A-finale toegevoegd.