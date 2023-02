BELGIAN LIONS IN HET BUITENLAND. Bako en Obasohan onderuit in EuroLeague, Lecomte debuteert met nederlaag in EuroCup

Geen succes voor drie Belgian Lions in de twee sterkste Europese clubcompetities. Retin Obasohan (ASVEL Villeurbanne) en Ismael Bako (Virtus Bologna) gingen onderuit in de EuroLeague, terwijl Manu Lecomte debuteerde bij KK Buducnost en in de EuroCup met een nederlaag.

Ismael Bako tekende voor 8 punten en plukte 2 rebounds en verloor met het Italiaanse Virtus Bologna met 75-92 van het Spaanse Barcelona. Retin Obasohan was goed voor 11 punten, 2 rebounds en 4 assists en verloor met het Franse ASVEL Villeurbanne met 87-75 van Monaco. Virtus Bologna staat met 11 op 24 op de twaalfde plaats en ASVEL Villeurbanne met 8 op 24 op de zeventiende stek. Valencia fonkelt met 13 op 24 op de achtste stek. Bij de Spaanse ploeg nog geen Sam Van Rossom. Van Rossom zit in volle revalidatie na een een operatie aan de knie. Van de 18 ploegen in de EuroLeague is de top 8 na 34 speeldagen gekwalificeerd voor de kwartfinales (best of five). De Final Four gaat op 19 en 21 mei door in het Litouwse Kaunas.

In de EuroCup debuteerde Manu Lecomte bij Buducnost Podgorica (Montenegro) en met een 103-87 nederlaag bij het Franse Paris Basket. Lecomte, net gearriveerd uit Israël (Hapoel Eilat), kwam vier minuutjes in actie en gaf 1 assist. Buducnost staat met 8 op 14 op de de zesde stek in poule B. Van de twee poules van tien is de top-8 na achttien speeldagen geplaatst voor de 1/8ste finales. Vanaf dat moment wordt in de EuroCup met een knock-out systeem gespeeld.