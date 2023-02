Consternatie in interprovinciale. Lijstaanvoerder Maasmechelen Turk, dat nog maar één keer had verloren tegen uitdager FALB Zutendaal, liet zich verrassen door een fris en fruitig Herk-de-Stad Futsal. 0-2 werd nog 3-2. Een stunt van formaat voor het nummer acht in de stand.