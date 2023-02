Zwangere vrouw in Turkije na 115 uur vanonder puin van aardbeving gehaald

In Turkije zijn de voorbije 24 uur nog 67 mensen levend vanonder het puin gehaald, na de verwoestende aardbeving van maandag. Dat heeft de Turkse vicepresident Fuat Oktay vrijdagavond aangegeven. Vooral dat een zwangere vrouw na 115 uur gered kon worden, wordt als een klein mirakel gezien.

De reddingswerkers gingen de voorbije uren weer met volle overgave tewerk, zo is te zien op beelden die her en der verspreid worden. In Kahramanmaras werd daardoor bijvoorbeeld een 46-jarige man vanonder het puin van een zeven verdiepingen tellend gebouw gehaald, 112 uur na de beving.

Het meest opzienbarende gebeurde in de provincie Gaziantep. Daar werd een zes maanden zwangere vrouw na 115 uur gered van onder het puin. Ook haar dochtertje van 7 overleefde het. In dezelfde provincie werd ook een 9-jarig meisje na 108 uur levend uit het puin gehaald, al konden haar ouders en zus niet meer gered worden.

De eerste aardbeving vond maandag in de vroege ochtend plaats en had een kracht van 7,7. Maandagmiddag volgde een tweede beving met een magnitude 7,6. Volgens de Turkse autoriteiten hebben er sindsdien al meer dan duizend naschokken plaatsgevonden. Al meer dan 23.000 zijn overleden door de aardbevingen, en de verwachting is dat er daar nog vele duizenden bijkomen.