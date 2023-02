Seppe Smits stelt teleur op slopestyle WB Calgary en geraakt niet verder dan kwalificaties

Snowboarder Seppe Smits werd vrijdag uitgeschakeld in de kwalificaties voor de wereldbeker slopestyle in het Canadese Calgary. Met 34,25 punten voor zijn eerste run werd hij amper 35ste op 40 deelnemers.

De Belgische snowboarder Seppe Smits is al enkele jaren op de sukkel na blessureleed, maar leek begin deze maand terug zijn plek bij de wereldtop bemachtigd te hebben. In de Wereldbeker van Mammoth Mountain, in de Verenigde Staten, plaatste Smits zich toen met een zesde plek wel voor de finale van de slopestyle. Daarin werd hij veertiende.

De 31-jarige werd in 2011 wereldkampioen op datzelfde onderdeel. Zaterdag gaat Loranne Smans haar kans in de kwalificaties.