BetFirst BNXT League. Brussels wint offensieve clash na drie verlengingen van Bergen

De zeventiende speeldag van de BetFirst BNXT League bracht na zeges van Limburg United in Luik, en van Leuven Bears in Spirou Charleroi op donderdag, winst van Brussels en dit na drie verlengingen versus Bergen.. Zaterdag is er Kangoeroes Mechelen-Luik en zondag de topper tussen de leiders Oostende en Antwerp Giants.

Geen Charly Moore (25) meer bij Bergen De Amerikaanse guard tekende een contract bij het Servische KK Belgrado. De Henegouwers domineerden wel de eerste helft en van 13-20 ging het naar een 38-43 score halfweg en in het voordeel van Bergen.

Er leek voor het team van coach Vedran Bosnic geen vuiltje aan de lucht en in het derde schuifje ging het naar een 58-72 bonus voor Bergen. Brussels leek een vogel voor de kat, maar de ploeg van coach Jean-Marc Jaumin pakte in de slotfase met een geweldig slotoffensief uit. Met een 27-13 tussenspurt in het laatste kwart forceerde Brussels een verlenging, Na één overtime was er geen afscheiding: 97-97. Ook de tweede verlenging bracht geen afscheiding: 106-106. In de derde overtime drukte Brussels na een offensief spektakel wel door naar schitterende winst.

Voor de Brusselaars de vierde competitiezege. Evenveel als Luik waardoor ze alle twee op de laatste stek flikkeren. Sergio Llorente (14 punten, 8 assists), de met een double-double uitpakkende Justin Kohadja (20 punten, 18 rebounds), Ferdinand Zylka (23 punten, 8 rebounds, 6 assists) en Louis Hazard (17 punten, 8 rebounds) waren de Brusselse uitblinkers. Bij Bergen lukte Keith Braxton (19 punten, 11 rebounds, 6 assists) een double-double. Met 7 op 17 staat Bergen met Okapi Aalst op een gedeelde zevende stek.