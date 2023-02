Uitslaande brand verwoest doe-het-zelfzaak in Zelem

Een uitslaande brand heeft zaterdagochtend doe-het-zelfzaak Vaes verwoest in Zelem, een deelgemeente van Halen. Mogelijk zijn asbesthoudende deeltjes vrijgekomen op de site en in de onmiddellijke omgeving. Voor omwonenden is er geen gevaar.

© Tom Palmaers

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Het vuur brak rond 1.15 uur uit bij de firma in de Spoorwegstraat in Zelem. In geen tijd stond het gebouw in lichterlaaie. De vlammen vonden een gretige prooi aan de houtopslag. Vaes Zelem is naast een doe-het-zelfzaak en houthandel ook een atelier voor interieur- en houtwerken op maat.

© Tom Palmaers

Uit veiligheid en voor de bluswerken werd de omgeving afgesloten. De brand ging gepaard met grote rookontwikkeling. Omwonenden werd daarom uit voorzorg gevraagd ramen en deuren gesloten te houden.

Asbest

Met het hoog oplaaiend vuur zijn mogelijk asbesthoudende deeltjes vrijgekomen. Dit bleef beperkt tot de site zelf en de onmiddellijke omgeving, met name het openbaar domein richting spoorweg.

© Tom Palmaers

Een deskundige is aangesteld om alles in kaart te brengen. De rook die nog vrijkomt, vormt geen gevaar voor de omwonenden. Het is waterdamp.

Elektriciteit afgesloten

Zaterdagmorgen rond 5.30 uur hadden de brandweermannen van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg de brand onder controle. De Spoorwegstraat, vanaf het kruispunt met de Stationsstraat, blijft nog een tijdje afgesloten.

© Tom Palmaers

In een deel van de Spoorwegstraat en de Gieterijstraat zaten de bewoners zaterdagmorgen nog zonder elektriciteit doordat er een afkoppeling moest worden gemaakt in belang van de veiligheid bij de bluswerken.