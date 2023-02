World Athletics Indoor Tour: Rani Rosius overtuigt niet in Berlijn, valse start voor Anne Zagré

De prestigieuze ISTAF-meeting in Berlijn is geen succes geworden voor Rani Rosius en Anne Zagré. Rosius sneuvelde in de reeksen van de 60 meter, Zagré veroorzaakte een valste start en werd uitgesloten in de series van de 60 meter horden.

Rosius bleef in de reeksen van de 60 meter steken op 7.35, twaalf honderdsten boven haar één week oude persoonlijk record. Voor de finale was 7.31 nodig. Rosius is al geplaatst voor het EK indoor in Istanboel. In die finale ging de winst naar de Britse Daryll Neita in 7.05, een absolute topchrono. Bij de mannen evenaarde haar landgenoot Reece Prescod de beste wereldjaarprestatie van 7.49.

Anne Zagré is nog niet geplaatst voor Istanboel en dat lukte ook niet in Berlijn, want ze beging een valse start. “Ik wilde te graag”, schreef ze achteraf als verklaring op Instagram. De winst ging in 7.85 naar de Jamaicaanse Britany Anderson. Zagré heeft 8.03 nodig voor het EK, terwijl haar seizoensbeste op 8.18 staat.

In het polsstokspringen bleef de Zweedse wereldrecordhouder Armand Duplantis met 6m06 vier centimeter onder zijn eigen beste wereldjaarprestatie.