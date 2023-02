Strafschopmisser Wolfsburg resulteert in puntenverlies bij hekkensluiter Schalke 04

Een strafschopmisser van Wolfsburg op het veld van Schalke 04 heeft vrijdagavond tijdens de 20e speelronde in de Bundesliga in puntenverlies geresulteerd. Het bleef 0-0.

De Wolven wrongen al snel een uitgelezen mogelijkheid op de openingsgoal de nek om in de Veltins Arena. Maximilian Arnold legde in de 9e minuut aan van op de penaltystip, maar faalde. In de tweede helft zag de thuisploeg dan weer doelpunten van Alex Kral en Antwerp-huurling Michael Frey ongedaan gemaakt worden door de VAR. Koen Casteels verdedigde 90 minuten het doel aan bezoekende zijde, terwijl Sebastiaan Bornauw in de 53e minuut naar de kant ging.

In het klassement van de Duitse eerste klasse volgt Wolfsburg in het zog van de top zes, op de zevende plaats met 30 punten. (belga)