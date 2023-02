Moedig Genk Ladies krijgt les in efficiëntie van Anderlecht

KRC Genk Ladies is er vrijdagavond niet in geslaagd om te stunten bij Anderlecht. Het ging onderuit met 2-0. Al kreeg paars-wit het niet cadeau. Na een kleine twintig minuten maakte Minnaert de openingstreffer. Genk verkocht haar huid duur, het bleef lang 1-0, maar uiteindelijk verloste Toloba de thuisploeg dan toch in het slot. De kloof tussen RSCA en KRC bedraagt nu vijftien punten.