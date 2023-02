Politie onderzoekt verdacht overlijden in Antwerpen, lichaam aangetroffen na brandmelding

In de Moonsstraat in Antwerpen is vrijdagavond in een studio een overleden persoon aangetroffen. Het parket bevestigt dat het om een verdacht overlijden gaat. De straat is afgesloten.

De brandweer werd vrijdagavond rond 19 uur naar een brandmelding in de Moonsstraat in Antwerpen-Zuid gestuurd. De brand bleek beperkt maar in het appartement werd wel een lichaam aangetroffen. Ondertussen is de politie met verschillende ploegen ter plaatse en werd de straat afgesloten.

“Er wordt een verdacht overlijden onderzocht”, bevestigt Stéphanie Chomé van het Antwerps parket. Het labo van de federale gerechtelijke politie zal ter plaatse komen voor verder onderzoek. Het is voorlopig nog niet duidelijk of er sprake is van kwaad opzet.

jtp, sare