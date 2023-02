Gesloten duel om achtste plaats tussen OH Leuven en Cercle Brugge levert geen winnaar op

Aan inzet geen gebrek. OH Leuven en Cercle Brugge legden heel wat strijdlust op de mat, maar doelpunten vielen er niet in een duel om de begeerde achtste plaats. Voor de Vereniging blijven de play-offs op die manier realistisch, de Leuvenaars tellen drie op vijftien en zien hun kansen verder slinken.

I still haven’t found what I’m looking for van U2 speelde voor aanvang van de wedstrijd door de boksen aan Den Dreef. Toepasselijk voor Marc Brys, want die vond de voorbije weken geen oplossing om met OH Leuven uit de impasse te geraken. En dus probeerde hij maar eens iets nieuws: een systeem met twee spitsen, met naast Gonzalez ook nog Nsingi.

Het was lang wachten op de eerste kansen in de eerste helft. Het was knokken, stevige duels uitvechten, en dat kwam het aantal uitgespeelde mogelijkheden niet ten goede. Iets voorbij het kwartier kwam Cercle dan toch eens in de buurt toen Ueda voorlangs kopte. Op het halfuur dan eindelijk eens OH Leuven: Nsingi probeerde Thorsteinsson te bedienen, maar die kon centraal in de zestien net niet bij de bal. De bezoekers bleven ondertussen veruit de gevaarlijkste.

© BELGA

7 op 24

Ook na de pauze begon Cercle weer als meest dreigende ploeg. Eerst trapte Denkey op Cojocaru, daarna moest de Roemeense doelman opnieuw redding brengen op een poging van Ueda. Aan de overkant mocht Patris aanleggen, maar hij besloot mijlenver over. Op het uur kwam Nsingi voor doel. Hij besloot om terug te leggen, maar had misschien beter zelf zijn kans gewaagd. Een paar minuten later mocht hij opnieuw proberen, maar mikte hij hoog over. Geen van beide ploegen kwam uiteindelijk tot scoren.

Een groot succes werd het tweespitsen-experiment van OHL op die manier niet. Doelpogingen: zeven, versus de elf van Cercle. Expected goals: 0.31, versus de 0.61 van Cercle. En zo is de kans op de play-offs weer wat kleiner geworden voor de Leuvenaars, die 7 op 24 tellen en tiende staan. Je kan niet blijven beweren dat het tij op den duur wel eens zal keren. Cercle, dat acht op twaalf telt, heeft betere papieren. Het staat met drie punten meer dan OHL voor minstens twee dagen in de top acht.

OHL: Cojacaru; Ouedraogo, Pletinckx, Ricca; Patris, Schrijvers (90’ Dom), De Norre, Mendyl (70’ Tamari), Thorsteinsson, Gonzalez, Nsingi

Cercle Brugge: Majecki; Popovic, Marcelin, Ravych; Siquet (73’ Hotic), Vanhoutte (85’ Van der Bruggen), Abu Francis, Deman, Somers, Ueda, Denkey

Doelpunten: geen

Gele kaarten: 43’ Ricca (fout)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Alexandre Boucaut

Toeschouwers: 5518