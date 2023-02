“Met de plaatsing van de obelisk kwamen wij tegemoet aan een wens bij het verlaten van de oude kerk”, zegt André Smeets (midden), voorzitter van de Erfgoedraad, die de plaatsing in 2021 voorstelde. — © LW

Herk-de-Stad

Herk-de-Stad liet in 2021 een obelisk met infobord plaatsen in De Vroente in Donk. Maar dat gebeurde zonder goedkeuring van Onroerend Erfgoed. “Een misdrijf”, klinkt het daar. En er zijn nog meer betrokken partijen die de obelisk storend vinden.