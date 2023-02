79-jarige vrouw overleden na aanrijding op zebrapad in Hemiksem

Het ongeval gebeurde rond 18.45u. “Een 79-jarige dame uit Hemiksem stak de Heuvelstraat over op het zebrapad, maar werd aangereden door een wagen”, vertelt woordvoerder Joris Van Camp van de lokale politie Rupel.

“De vrouw is met zware verwondingen overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Edegem, ze is daar later op de avond overleden aan haar verwondingen”, aldus Van Camp nog. De bestuurster van de wagen raakte niet gewond maar was wel danig onder de indruk van de feiten. De Heuvelstraat was enige tijd afgesloten voor het verkeer, maar intussen is alles weer opengesteld. jtp